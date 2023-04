Prix contrôle technique

Pour passer ce test, le v茅hicule doit 锚tre pr茅sent茅 dans un centre technique agr茅茅. Il est de la responsabilit茅 du propri茅taire de planifier l'examen dans les six mois pr茅c茅dant son quatri猫me anniversaire et de pr茅senter l'original de son certificat d'immatriculation. Les co没ts peuvent varier selon le lieu de l'examen. Pour vendre une voiture d'occasion de plus de quatre ans en tant que particulier, il est obligatoire de fournir un certificat de contr么le technique datant de six mois maximum (deux mois maximum si une nouvelle visite ou une contre-visite est n茅cessaire). Le vendeur doit s'occuper du contr么le technique et remettre 脿 l'acheteur un certificat de CT valide, qui est n茅cessaire pour que l'acheteur puisse enregistrer la voiture 脿 son nom.

En cas de vente d'un v茅hicule immatricul茅 dans un autre pays de l'Union europ茅enne, un certificat de contr么le technique valide de ce pays est accept茅 si ce dernier ne date pas de plus de six mois et si le v茅hicule n'est pas encore immatricul茅 en France.

Les v茅hicules utilitaires doivent 茅galement subir un test annuel des 茅missions polluantes. En cas de r茅ussite de l'examen, le centre fournit un certificat et une vignette 脿 apposer sur le pare-brise pour indiquer la date du prochain test. En cas d'茅chec, le propri茅taire dispose de deux mois pour effectuer les r茅parations n茅cessaires avant de subir un nouveau test. Le non-respect de ces r猫gles entra卯ne une amende et la v茅rification facile de l'茅tat du v茅hicule par les autorit茅s.

